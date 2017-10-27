Фридзон: в этом году «Эфес» собрал хорошую команду

Защитник московского ЦСКА Виталий Фридзон дал свой комментарий к предстоящему матчу с турецким «Анадолу Эфес» в рамках чемпионата Евролиги. Встреча этих команд состоится 27 октября в Стамбуле.



«Тяжело будет играть в матче на выезде спустя всего два дня после предыдущей игры, но мы готовы. В этом году «Эфес» собрал хорошую команду, и нас не должны обманывать их текущие показатели (турецкая команда потерпела поражения в трёх первых матчах Евролиги). Наша главная цель — показать такую же жёсткую игру в защите, какая помогла нам обыграть «Панатинаикос», — цитирует Фридзона официальный сайт Евролиги.