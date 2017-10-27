Джинобили: Гэй очень полезен, когда атака заходит в тупик и ничего не получается

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили прокомментировал игру лёгкого форварда Руди Гэя.

«Руди набирал 20 очков в среднем за игру много лет подряд, поэтому мы знаем, что у него есть способность придавать команде импульс. Огромный плюс иметь в составе игрока, который умеет набирать очки, когда нападение заходит в тупик и ничего не получается», – приводит слова Джинобили San Antonio Express-News.

Гэй в нынешнем сезоне набирает 14,8 очка, 4 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру, проводя на паркете 24 минуты.