Гриффин объяснил, почему решил остаться в «Клипперс» после ухода Криса Пола

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин признался, что легендарный экс-игрок НБА Джерри Уэст, ставший консультантом «Клипперс», оказал влияние на его решение продлить контракт с клубом.

«Джерри оказал большое влияние на моё решение, он работает над культурой организации, нашей корпоративной этикой. У «Лос-Анджелес Клипперс» есть незавершённое дело, и у меня есть незавершённое дело. Я это понял. Независимо от того, что происходит вокруг нас, обе стороны не достигли того, чего хотели. Я не мог отказаться от этого сейчас.



Я принимаю вызов. Когда Крис Пол ушёл, это изменило нашу динамику развития. Теперь вся ответственность на моих плечах. Я должен сделать это. Я хочу доказать, что могу выдержать эту ношу.

Крис был ключевым игроком, но мы также потеряли Джей Джей Редика и Джамала Кроуфорда. Таким образом, часть лидеров покинула команду, и это повлияло на нас. Это изменило всю философию, и мы должны были принять этот вызов", — цитирует Гриффина Yahoo!..

Гриффин минувшим летом подписал соглашение на пять лет, общая сумма сделки — $ 173 млн. В прошлом сезоне 28-летний Гриффин, выступающий за «Клипперс» всю карьеру в НБА с 2010 года, набирал по 21,6 очка, совершал по 8,1 подбора и отдавал по 4,9 передачи за 34 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 20,3 очка, 6 подборов и 2,3 передачи за 33 минуты в плей-офф.