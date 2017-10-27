Роуз: я счастлив в «Кливленде»

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Деррик Роуз поделился впечатлениями от первых месяцев пребывания в составе команды из Огайо, отметив, что в новом клубе он обрёл счастье.

«Последние пару лет мне было несладко. Сейчас же, кажется, я возвращаюсь к тому, что нужно. Все ищут своё счастье, и похоже, что я его нашёл. Физически, психологически, духовно и эмоционально я там, где должен быть.

Игра с Леброном? Он из тех людей, у которых можно учиться каждый день. Он профессионал, и это просто блаженство находиться здесь. Я по-настоящему счастлив здесь. Это просто благословение иметь возможность учиться чему-то новому каждый день", — приводит слова Роуза SBNation.