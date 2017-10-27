Ватутин — о необычной форме ЦСКА: уже думаем о стиле на следующий матч

Президент ЦСКА Андрей Ватутин объяснил причины необычного вида своей команды. По его словам, в клубе уже сейчас задумываются о других новых вариантах формы.

«Это классический стиль одежды. Тёмный низ, светлый верх, элегантные шорты. «Олд скул», скажем так. Видите, все обратили внимание. Таким оригинальным способом отметили сразу три события: собственную забывчивость, Хеллоуин и рекорд Кайла Хайнса — 115 матчей за ЦСКА подряд.

Уже думаем о стиле на следующий матч, не исключаю, что продолжим формировать новые тренды в спортивной моде. Ждём предложений от болельщиков», – сказал Ватутин.