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«Бруклин» проиграл «Нью-Йорку» в дерби, Мозгов набрал 6 очков, Порзингис — 30

28 октября 2017, суббота. 05:20 Баскетбол

Баскетболисты «Бруклин Нетс» потерпели сокрушительное поражение в дерби с «Нью-Йорк Никс», встреча на паркете «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 86:107.

Выиграв первую четверть с разницей в пять очков, «Нетс» уступили в трёх последующих. Главным творцом успеха «Никс» стал форвард из Латвии Кристапс Порзингис, записавший в свой актив 30 очков и 9 подборов.

В составе «Бруклина» отметим Д'Анджело Расселла, набравшего 15 очков. Российский центровой Тимофей Мозгов начал матч в стартовом составе, провёл на паркете 13 минут, отметившись 6 очками, 5 подборами и блок-шотом.

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
107 : 86 (23:28, 24:14, 36:24, 24:20)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Порзингис - 30, Ли - 13, Кантер - 12, Макдермотт - 12, Хардуэй-младший - 11, Нтиликина - 9, Джек - 8, Эрнангомес - 4, О'Куинн - 4, Бизли - 4, Томас, Сешнс, Кузминскас, Бейкер, Дотсон, Ноа, Хикс, Корнет
Бруклин Нетс: Расселл - 15, Эйси - 12, Букер - 10, Килпатрик - 8, ЛеВерт - 7, Холлис-Джефферсон - 6, Мозгов - 6, Харрис - 6, Кэрролл - 6, Зеллер - 4, Динуайдди - 4, Аллен - 2, Краббе, Уайтхед, Лин, Уаттара, Уайли
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Нью-Йорк Никс Кристапс Порзингис Тимофей Мозгов
Новости. Баскетбол
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