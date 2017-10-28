«Бруклин» проиграл «Нью-Йорку» в дерби, Мозгов набрал 6 очков, Порзингис — 30

Баскетболисты «Бруклин Нетс» потерпели сокрушительное поражение в дерби с «Нью-Йорк Никс», встреча на паркете «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 86:107.



Выиграв первую четверть с разницей в пять очков, «Нетс» уступили в трёх последующих. Главным творцом успеха «Никс» стал форвард из Латвии Кристапс Порзингис, записавший в свой актив 30 очков и 9 подборов.



В составе «Бруклина» отметим Д'Анджело Расселла, набравшего 15 очков. Российский центровой Тимофей Мозгов начал матч в стартовом составе, провёл на паркете 13 минут, отметившись 6 очками, 5 подборами и блок-шотом.