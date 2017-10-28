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Трипл-дабл Лоури помог «Торонто» одержать победу над «Лейкерс» в Лос-Анджелесе

28 октября 2017, суббота. 08:01 Баскетбол

Баскетболисты «Торонто Рэпторс» прервали двухматчевую серию поражений, добившись успеха в гостевой встрече с «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра в Калифорнии завершилась со счётом 101:92.

Канадцы проиграли первую половину встречи с разницей в 6 очков, но сумели наверстать упущенное в двух последовавших четвертях. Самым результативным игроком матча стал Демар Дерозан, набравший 24 очка, а Кайл Лоури в составе «Торонто» отметился своим юбилейным, 10-м трипл-даблом в карьере (11 очков, 10 подборов и 12 передач).

Кайл Кузьма записал на свой счёт дабл-дабл за «Лейкерс» (15 очков и 10 подборов), Джулиус Рэндл набрал 18 очков.

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
92 : 101 (26:19, 25:26, 20:27, 21:29)
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Рэндл - 18, Кузьма - 15, Лопес - 13, Кларксон - 11, Ингрэм - 9, Харт - 9, Нэнс - 7, Болл - 5, Брюэр - 3, Колдуэлл-Поуп - 2, Брайант, Зубац, Богут, Денг, Карузо, Эннис, Блю
Торонто Рэпторс: Дерозан - 24, Сиакам - 18, Ибака - 18, Лоури - 11, Майлз - 9, Ануноби - 7, Пёлтль - 7, Пауэлл - 3, Ванвлит - 2, Райт - 2, Ногуэйра, Миллер, Браун, Кабокло, Валанчюнас, Маккинни
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Торонто Рэпторс Демар Дерозан Джулиус Рэндл Кайл Лоури
Новости. Баскетбол
28 октября 2017, суббота
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