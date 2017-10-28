Трипл-дабл Лоури помог «Торонто» одержать победу над «Лейкерс» в Лос-Анджелесе

Баскетболисты «Торонто Рэпторс» прервали двухматчевую серию поражений, добившись успеха в гостевой встрече с «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра в Калифорнии завершилась со счётом 101:92.



Канадцы проиграли первую половину встречи с разницей в 6 очков, но сумели наверстать упущенное в двух последовавших четвертях. Самым результативным игроком матча стал Демар Дерозан, набравший 24 очка, а Кайл Лоури в составе «Торонто» отметился своим юбилейным, 10-м трипл-даблом в карьере (11 очков, 10 подборов и 12 передач).



Кайл Кузьма записал на свой счёт дабл-дабл за «Лейкерс» (15 очков и 10 подборов), Джулиус Рэндл набрал 18 очков.