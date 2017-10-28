«Голден Стэйт» вырвал победу в матче с «Вашингтоном», Дюрант набрал 31 очко

«Голден Стэйт Уорриорз» добился волевой победы в домашнем матче с «Вашингтон Уизардс», игра в Окленде завершилась со счётом 120:117.



Действующие чемпионы уступили в двух первых четвертях, проиграв по 7 очков, но сумели переломить ход противостояния после большого перерыва, отыграв 18 очков. Отличный матч удался Кевину Дюранту (31 очко, 11 подборов, 6 передач), Стивен Карри набрал 20 очков, Клэй Томпсон — 18.



В составе гостей из столицы выделим дабл-дабл Отто Портера-младшего (29 очков и 9 подборов), Джон Уолл запомнился 20 очками и 14 передачами.



«Голден Стэйт» продлил серию побед до трёх матчей, «Вашингтон» проиграл вторую встречу кряду.

Лучшие эпизоды игры Дюранта можно посмотреть в официальном "твиттере" НБА.