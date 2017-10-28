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«Голден Стэйт» вырвал победу в матче с «Вашингтоном», Дюрант набрал 31 очко

28 октября 2017, суббота. 08:13 Баскетбол

«Голден Стэйт Уорриорз» добился волевой победы в домашнем матче с «Вашингтон Уизардс», игра в Окленде завершилась со счётом 120:117.

Действующие чемпионы уступили в двух первых четвертях, проиграв по 7 очков, но сумели переломить ход противостояния после большого перерыва, отыграв 18 очков. Отличный матч удался Кевину Дюранту (31 очко, 11 подборов, 6 передач), Стивен Карри набрал 20 очков, Клэй Томпсон — 18.

В составе гостей из столицы выделим дабл-дабл Отто Портера-младшего (29 очков и 9 подборов), Джон Уолл запомнился 20 очками и 14 передачами.

«Голден Стэйт» продлил серию побед до трёх матчей, «Вашингтон» проиграл вторую встречу кряду.

Лучшие эпизоды игры Дюранта можно посмотреть в официальном "твиттере" НБА.

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
120 : 117 (27:34, 26:33, 34:30, 33:20)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 31, Карри - 20, Томпсон - 18, Уэст - 16, Луни - 9, Касспи - 8, Игуодала - 7, Пачулия - 4, Маккоу - 4, Грин - 3, Белл, Ливингстон, Макги, Джонс, Кук, Янг, Буше
Вашингтон Уизардс: Портер - 29, Уолл - 20, Убре - 19, Гортат - 18, Скотт - 14, Микс - 10, Бил - 4, Маинми - 2, Саторански - 1, Феликс, Смит, Фрейзер, Робинсон, Макклеллан, Маккалох, Майк, Моррис
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Уизардс Голден Стэйт Уорриорз Джон Уолл Кевин Дюрант Клэй Томпсон Отто Портер Стивен Карри
Новости. Баскетбол
28 октября 2017, суббота
09:25 Дрэймонд Грин и Брэдли Бил были удалены за драку
09:22 Джон Уолл не удержался на ногах, пытаясь забрать мяч у Стивена Карри
08:13 «Голден Стэйт» вырвал победу в матче с «Вашингтоном», Дюрант набрал 31 очко
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