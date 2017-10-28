Дрэймонд Грин и Брэдли Бил были удалены за драку

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин и атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил подрались во время минувшего матча регулярного чемпионата НБА.



Баскетболистов долгое время пытались разнять одноклубники, члены тренерского штаба и рефери. Оба игрока получили удаление и были вынуждены покинуть площадку. Не исключено, что Бил и Грин получат дополнительное наказание от руководства лиги.



Напомним, что встреча завершилась победой «Голден Стэйт» со счётом 120:117.



Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Инстаграм».