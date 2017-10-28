Итудис: спровоцировали 18 потерь, и это стало залогом успеха в матче с «Эфесом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился своим мнением относительно успеха в матче Евролиги с «Анадолу Эфесом» (98:80).



«Мы вынудили соперника совершить по 18 потерь в двух матчах подряд. Мы много работали над этим компонентом и преуспели в этом в играх с «Панатинаикосом» и «Эфесом». У них талантливый коллектив, игроки способны контролировать мяч, играть под прессингом и создавать моменты. Мы спровоцировали 18 потерь, и это стало залогом успеха. Сейчас мы стремимся к последовательности и стабильности в том, что мы делаем. Это непросто, но по матчу с «Эфесом» у меня нет претензий к игрокам», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.