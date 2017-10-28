НБА предоставит «Бостон Селтикс» исключение травмированного игрока

Национальная баскетбольная ассоциация предоставит «Бостон Селтикс» возможность исключить из заявки на сезон Гордона Хэйворда, сообщает Yahoo. «Бостон» должен предосчтавить заявку на DPE, после чего сертифицированный доктор проведёт обследование баскетболиста, чтобы подтвердить серьёзность травмы и тот факт, что Хэйворд не сможет появится на площадке раньше, чем в июне 2018 года.



Исключение можно использовать для приобретения одного игрока. Срок действия этого разрешения истечёт 10 марта 2018 года. Исключение Хэйворда позволит «Бостону» снизить банк зарплат на 8,4 миллиона долларов.