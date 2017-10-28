16 очков Рагланда помогли «Локомотиву-Кубань» разгромить «Нижний Новгород»
28 октября 2017, суббота. 17:04
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» на домашней площадке обыграл «Нижний Новгород». Краснодарская команда не проиграла ни одной четверти и по результатам матча выиграла с отрывом «+30» — 94:64 (23:14, 28:19, 19:19, 24:12).
Самым результативным игроком матча стал Джо Рагланд, набравший 16 очков и совершивший 6 подборов. В составе гостевой команды отличился Пётр Губанов — на его счету 13 очков и 6 подборов.
«Локомотив-Кубань» следующий матч проведёт в гостях у «Автодора» 5 ноября, а «Нижний Новгород»12 ноября примет «Цмоки-Минск».
Единая лига ВТБ
28 октября 2017, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
94 : 64
(23:14, 28:19, 19:19, 24:12)
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Локомотив-Кубань: Элегар, Хвостов, Бэбб, Квали, Брокхофф, Ильницкий, Левшин, Рагланд, Бабурин, Лейси, Ивлев, Антипов
Нижний Новгород: Стребков, Попов, Панин, Зверев, Захаров, Губанов, Узинский, Григорьев, Комолов, Еловац, Жбанов, Мартынов