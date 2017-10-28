Дончич — MVP четвёртого тура Евролиги

Атакующий защитник мадридского «Реала» Лука Дончич получил звание MVP четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В матче с «Жальгирисом» 18-летний словенец набрал 28 очков, совершил 9 подборов и раздал 4 передачи, что помогло его команде одержать очередную победу — 87:66. Рейтинг эффективности баскетболиста составил "+35".

Отметим, что Дончич получает титул MVP второй тур подряд. В предыдущем матче Евролиги он также записал себе в актив 28 очков.

Видео с лучшими моментами в исполнении Дончича в матче с «Жальгирисом» можно посмотреть на официальном канале Евролиги вYouTube.