Маццон: иногда «Автодор» действительно сумасшедшая команда

Главный тренер саратовского «Автодора» Андреа Маццон прокомментировал победу своей команды в матче Единой лиги ВТБ над «Калевом», посетовав на отсутствие большой ротации.

«Я сказал игрокам в раздевалке, что иногда мы действительно сумасшедшая команда. Потому что порой делаем невероятные вещи, а порой совершаем глупые ошибки. Но это нормально, особенно в отношении некоторых игроков, которые очень молоды. К примеру, нашему разыгрывающему Робинсону всего 22 года.

Мне бы хотелось поблагодарить наших «больших», которых сегодня было лишь двое. Они проделали сумасшедшую работу и часто просили меня дать им хотя бы немного передохнуть. Ведь сложно играть в быстрый баскетбол, когда у вас в ротации всего восемь человек. Поскольку необходимо, чтобы игроки оставались свежими. В целом сегодня нам удалось быстро тащить мяч, мы имели почти 90 владений, что является довольно неплохим показателем. Мы продолжим улучшать некоторые аспекты в своей игре», — приводит слова Маццона официальный сайт Единой лиги ВТБ.