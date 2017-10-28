Э. Дэвис сыграет в поединке с «Кливленд Кавальерс»

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис вернётся в строй после травмы в игре с «Кливленд Кавальерс», сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Эдриан Войнаровски. Этот поединок состоится в ночь с 29 на 30 октября.

Дэвис получил повреждение колена в матче с «Портленд Трэйл Блейзерс», успев провести на паркете всего 5 минут. После этого он пропустил ещё один матч, с «Сакраменто Кингз».

В нынешнем регулярном чемпионате в активе баскетболиста 4 встречи, в которых он набирал 24,3 очка и совершал 12,8 подбора.