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Попович: «Сан-Антонио» не выиграл бы титулы, если бы не бросал трёхочковые

28 октября 2017, суббота. 23:13 Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (87:114) ответил на вопрос о низком количестве трёхочковых бросков за последние матчи.

«Меня спрашивали об этом, но это не является планом. Мы их бросаем. Если бы мы их не бросали, то не выиграли бы титулы… Нужно понимать, какими навыками обладают игроки твоей команды и как они взаимодействуют друг с другом», – приводит слова Поповича San Antonio Express-News.

В игре с «Орландо Мэджик» техассцы реализовали 4 дальних броска из 24.

Попович: «Сан-Антонио» повезло выиграть у «Майами», мы слишком много ошибались
Источник: San Antonio Express-News Сообщить об ошибке
Теги
Сан-Антонио Спёрс Грег Попович
Новости. Баскетбол
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