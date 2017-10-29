Роуз не сыграет в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс»

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Деррик Роуз не сыграет в предстоящем поединке с «Нью-Орлеан Пеликанс», который состоится в ночь с 28 на 29 октября.

Баскетболист испытывает дискомфорт в лодыжке. Место Роуза в стартовом составе займёт Иман Шамперт, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Фред Маклеод. Также ожидается возвращение в игру Дуэйна Уэйда.

Что касается Роуза, то он в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 2 поединках, набирая в них по 13 очков и совершая по 3 подбора и 1,5 передачи в среднем.