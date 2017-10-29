«Оклахома-Сити» разгромил «Чикаго» — "+32", Уэстбрук оформил трипл-дабл

«Оклахома-Сити Тандер» одержал разгромную победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 101:69 в пользу гостей. Отметим, что по ходу встречи баскетболисты «Чикаго» ни разу не вели в счёте.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кармело Энтони, который набрал 21 очко. Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 12 очков, 13 подборов и 13 передач. На счету Пола Джорджа 20 очков. За «Буллз» 15 очков набрал Лаури Маркканен.