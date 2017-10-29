«Хьюстон» проиграл «Мемфису», Харден набрал 20 очков

«Хьюстон Рокетс» потерпел поражение от «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе и завершилась со счётом 103:89 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Чендлер Парсонс, набравший 24 очка. На счету Марио Чалмерса 15 очков. У «Хьюстона» 22 очка в активе Райана Адерсона, 20 — у Джеймса Хардена. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов.

«Гриззлиз» одержали пятую победу при одном поражении. «Рокетс» проиграли свой второй матч в сезоне из семи.