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«Клипперс» потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Детройту»

29 октября 2017, воскресенье. 08:17 Баскетбол

«Детройт Пистонс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 97:85 в пользу гостей.

В составе победителей дабл-дабл оформил Андре Драммонд, на счету которого 15 очков и 17 подборов. Ещё 15 оков набрал Реджи Джексон. У «Клипперс» 20 очков себе в актив записал Остин Риверс, Блэйк Гриффин оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

Это поражение стало для «Клипперс» первым в сезоне после четырёх побед на старте.

НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
87 : 95 (24:27, 31:18, 17:22, 15:28)
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Клипперс: Риверс - 20, Гриффин - 19, Галлинари - 13, Л. Уильямс - 10, Беверли - 9, Джордан - 7, Рид - 4, Торнвелл - 3, Джонсон - 2, Уильямс, Эванс, Теодосич, Харрелл, Деккер, Уилсон
Детройт Пистонс: Джексон - 15, Драммонд - 15, Галлоуэй - 13, Брэдли - 12, Харрис - 12, Джонсон - 9, Толливер - 8, Смит - 8, Лойер - 2, Баллок - 1, Марьянович, Монтеро, Байкс, Кеннард, Элленсон, Морлэнд
«Он – лучший распасовщик на планете». Теодосич и Беверли готовы рвать НБА
Милош Теодосич всё же перебирается в НБА – серб подписал контракт с «Клипперс». И его там, похоже, заждались.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Пистонс Лос-Анджелес Клипперс Андре Драммонд Блэйк Гриффин
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