«Клипперс» потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Детройту»

«Детройт Пистонс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 97:85 в пользу гостей.

В составе победителей дабл-дабл оформил Андре Драммонд, на счету которого 15 очков и 17 подборов. Ещё 15 оков набрал Реджи Джексон. У «Клипперс» 20 очков себе в актив записал Остин Риверс, Блэйк Гриффин оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

Это поражение стало для «Клипперс» первым в сезоне после четырёх побед на старте.