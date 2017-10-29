Уэстбрук – первый в НБА с трипл-даблами против каждой команды, с которой играл

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук набрал 12 очков, совершил 13 подборов и отдал 13 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз». Таким образом, теперь в его активе есть как минимум по одному трипл-даблу в поединках с каждой из 29 команд лиги, против которых он играл. Уэстбрук стал первым баскетболистом в истории НБА, добившимся такого результата, превысив достижение Джейсона Кидда, который совершал трипл-даблы против 28 команд.

Встреча завершилась победой «Оклахома-Сити» со счётом 101:69.