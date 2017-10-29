Леброн Джеймс: не нужно делать поспешные выводы об игре «Кливленда»

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» указал на причины неудач команды.



«Мы потеряли двух основных разыгрывающих. Поэтому не нужно делать поспешные выводы об игре «Кливленда». Их не стоило бы делать, и если бы мы побеждали. Я уравновешенный человек, поэтому не слишком радуюсь или огорчаюсь. Я понимаю, что становление команды – это длительный процесс. Сейчас мы вынуждены использовать в поединках такие пятёрки, каких не было даже на тренировках. Так что мы будем играть лучше», – цитирует Джеймса ESPN.



Встреча завершилась поражением «Кавальерс» со счётом 101:123.