Лю: более эффективная игра в нападении поможет «Кливленду» лучше обороняться

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» проанализировал недостатки в игре своей команды.



«Игрокам «Кливленда» нужно лучше действовать в противостояниях один на один. Соперники в таких ситуациях совершают проходы, не дают нам ввести мяч. Но если мы не попадаем из-за дуги и допускаем потери, то потом не успеваем вернуться в защиту. Так что более эффективная игра в нападении поможет нам лучше обороняться. Если мы будем забивать, то станем вовремя возвращаться на свою половину», – цитирует Лю ESPN.



Встреча завершилась поражением «Кавальерс» со счётом 101:123.