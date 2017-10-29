Уэйд: однажды «Кливленд» устанет от поражений и провалов на старте матчей

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Дуэйн Уэйд после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» выразил уверенность в том, что его команда рано или поздно прервёт полосу неудач.



«Однажды «Кливленд» устанет от провалов на старте матчей. Однажды нам надоест находиться в середине турнирной таблицы. Однажды мы устанем от поражений и покажем себя той командой, которой мы хотим быть», – цитирует Уэйда ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Кавальерс» со счётом 101:123.