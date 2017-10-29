Джоэл Эмбиид: на площадке Бен Симмонс не выглядит, как новичок

Центровой «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид отметил вклад партнёра по команде форварда Бена Симмонса в победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА.



«На площадке Бен не выглядит, как новичок. Он просто играет в баскетбол. А когда ты играешь в баскетбол, то не думаешь ни о чём постороннем. Всё получается естественным образом», – цитирует Эмбиида ESPN.



Встреча завершилась победой «Филадельфии» со счётом 112:110, а Симмонс в ней набрал 23 очка, совершил 7 подборов и отдал 8 передач.

24 очка Ирвинга помогли «Бостону» на выезде победить «Майами»