Итудис: ВЭФ в матче с ЦСКА будет действовать жёстко

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча очередного тура регулярного чемпионата с ВЭФ, который его команда проведёт 30 октября.

«За предыдущие годы ВЭФ проявил себя как атлетичная и высокорослая команда, способная сражаться на высоком уровне. В этом сезоне ничего не изменилась. Соперники будут действовать жёстко, сражаться за подборы, бежать и разыгрывать комбинации. Так что мы ожидаем сложного матча», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Отметим, что на счету ВЭФа до сих пор нет ни одной победы в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Поединок с ЦСКА стартует 30 октября в 19:30 по мск.