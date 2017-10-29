Крутиков: матч с «Пармой» состоял из двух частей

Главный тренер «Цмоки-Минск» Александр Крутиков после матча с «Пармой» (66:65) в Единой лиге ВТБ подчеркнул, что встреча разделилась на две части — в первой его подопечные доминировали, а во второй с трудом удержали преимущество.



«Сегодня матч состоял из двух разных частей. В первой половине мы хорошо защищались и двигали мяч в нападении, совершали много свободных бросков. После большого перерыва «Парма» вернулась в игру, великолепно сработала в обороне и использовала наши слабые стороны. Но я рад, что мы выиграли эту тяжёлую игру. Поздравляю всех с победой», — цитирует Крутикова официальный сайт Единой лиги ВТБ.