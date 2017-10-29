Уэстбрук стал пчеловодом

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Рассел Уэстбрук нарядился в костюм пчеловода накануне Дня всех святых, который празднуется в США 31 октября. Фото Уэстбрука опубликовала его жена Нина Уэстбрук в своём «инстаграме».



На фотографии звёздный баскетболист одет в костюм пчеловода, а его жена и сын Ноа — в костюмы пчёл.



Напомним, что Рассел Уэстбрук в начале сезона-2017 побил рекорд НБА, став первым игроком в истории, сделавшим трипл-даблы против каждой из команд лиги. Для Уэстбрука этот трипл-дабл стал 82-м в карьере.