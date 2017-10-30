26 очков Олдриджа не спасли «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Индианой»

«Сан-Антонио Спёрс» уступил «Индиане Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и завершилась со счётом 97:94 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Виктор Оладипо, набравший 23 очка. Домантас Сабонис оформил дабл-дабл — 22 очка, 12 подборов. За «Сан-Антонио» 26 очков набрал Ламаркус Олдридж, 17 — Пау Газоль.

«Спёрс» потерпели второе поражение кряду после четырёх побед на старте сезона. «Пэйсерс» одержали третью победу при трёх поражениях.