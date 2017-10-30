«Голден Стэйт» уступил «Детройту», несмотря на 84 очка Томпсона, Дюранта и Карри

«Детройт Пистонс» одержал довольно неожиданную выездную победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на «Оракл-Арене» в Окленде и завершилась со счётом 115:107 в пользу гостей. Отметим, что по ходу встречи преимущество «Уорриорз» достигало 14 очков.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Эйвери Брэдли, набравший 23 очка. Ещё 22 очка в активе Реджи Джексона. Андре Драммонд собрал 18 подборов. За «Голден Стэйт» 29 очков набрал Клэй Томпсон, 28 — у Кевина Дюранта, 27 в активе Стивена Карри.