Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сокрушительный данк Дюранта и победный бросок Оладипо – в топ-10 дня в НБА

30 октября 2017, понедельник. 09:53 Баскетбол

НБА представила видео, посвящённое лучшим моментами минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли проходы разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Кембы Уокера и защитника «Сакраменто Кингз» Фрэнка Мейсона, блок-шот защитника «Кливленд Кавальерс» Дуэйна Уэйда, данки форварда «Орландо Мэджик» Аарона Гордона, лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, передача форварда «Денвер Наггетс» Пола Миллсэпа и победный трёхочковый защитника «Индианы Пэйсерс» Виктора Оладипо.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Денвер Наггетс Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Милуоки Бакс Орландо Мэджик Сакраменто Кингз Шарлотт Хорнетс Аарон Гордон Виктор Оладипо Дуэйн Уэйд Кевин Дюрант Кемба Уокер Пол Миллсэп Яннис Адетокунбо
Новости. Баскетбол
30 октября 2017, понедельник
09:53 Сокрушительный данк Дюранта и победный бросок Оладипо – в топ-10 дня в НБА
09:32 Джеймс: не собираюсь сходить с ума из-за октябрьских поражений
09:22 Фульц выбыл на неопределённый срок
05:54 «Голден Стэйт» уступил «Детройту», несмотря на 84 очка Томпсона, Дюранта и Карри
04:32 «Нью-Йорк» разгромил «Кливленд», Хардуэй и Порзингис набрали 66 очков на двоих
03:24 «Бруклин» проиграл «Денверу», Мозгов набрал 7 очков и 11 подборов
03:17 «Вашингтон» разгромил «Сакраменто» с разницей в 27 очков
01:59 26 очков Олдриджа не спасли «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Индианой»
01:31 «Милуоки» в гостях обыграл «Атланту», Адетокунбо набрал 33 очка
00:31 «Енисей» обыграл московское «Динамо», «Спарта энд К» дома переиграла МБА
29 октября 2017, воскресенье
23:42 Холмс вернётся на паркет 3 ноября
22:52 Уэстбрук стал пчеловодом
21:38 Бил будет дисквалифицирован за удар Грина по лицу
20:39 Мазурс: в концовке матча с «Цмоки-Минск» была ситуация 50 на 50
19:39 Крутиков: матч с «Пармой» состоял из двух частей
18:00 19 очков Миллер-Макинтайра не спасли «Парму» от поражения в Минске
17:55 Олиник: Брэд Стивенс — самый удивительный человек, которого я встречал в жизни
16:47 Итудис: ВЭФ в матче с ЦСКА будет действовать жёстко
15:39 Джеймс: с «Кливлендом» всё в порядке
14:22 Данки в исполнении Джеймса и Симмонса среди лучших моментов дня в НБА
13:03 Лав: сейчас не март или апрель, так что «Кливленду» не стоит впадать в панику
12:47 Руди Гобер: думаю, Лавар Болл – очень хороший отец
12:21 Люк Уолтон: большее расстояние до трёхочковой дуги создаёт проблемы для новичков
12:03 Джоэл Эмбиид: на площадке Бен Симмонс не выглядит как новичок
11:43 Парсонс: я будто сбросил скалу в океан, последний раз так играл ещё за «Хьюстон»
11:32 Д'Антони: «Хьюстон» выбился из сил, наши баскетболисты играют слишком много
11:04 Лонзо Болл: две мои глупые ошибки помешали «Лейкерс» отыграться в матче с «Ютой»
10:52 Уэйд: однажды «Кливленд» устанет от поражений и провалов на старте матчей
10:46 Лю: более эффективная игра в нападении поможет «Кливленду» лучше обороняться
10:34 Леброн Джеймс: не нужно делать поспешные выводы об игре «Кливленда»
09:57 Джинобили сравнил поражение «Сан-Антонио» от «Орландо» со снежным комом
09:51 Уэстбрук: не знал, что я установил рекорд, просто хотел победить «Чикаго»
09:39 Энтони: у Уэстбрука есть трипл-дабл и против «Оклахома-Сити»
09:30 Казинс повторил феноменальное достижение Чемберлена, Робертсона и Бэйлора
09:19 Уэстбрук – первый в НБА с трипл-даблами против каждой команды, с которой играл
08:17 «Клипперс» потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Детройту»
07:26 «Портленд» победил «Финикс», «Лейкерс» крупно проиграли «Юте»
06:06 24 очка Ирвинга помогли «Бостону» на выезде победить «Майами»
05:33 «Хьюстон» проиграл «Мемфису», Харден набрал 20 очков
05:24 «Оклахома-Сити» разгромил «Чикаго» — "+32", Уэстбрук оформил трипл-дабл
04:29 «Нью-Орлеан» нанёс «Кливленду» второе поражение кряду, Казинс оформил трипл-дабл
00:47 Роуз не сыграет в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс»
28 октября 2017, суббота
23:51 Эмбиид: хочу быть, как Брайант, и провести всю карьеру в одной команде
23:13 Попович: «Сан-Антонио» не выиграл бы титулы, если бы не бросал трёхочковые
22:27 Э. Дэвис сыграет в поединке с «Кливленд Кавальерс»
Все новости RSS
Партнерский контент