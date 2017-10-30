Сокрушительный данк Дюранта и победный бросок Оладипо – в топ-10 дня в НБА

НБА представила видео, посвящённое лучшим моментами минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли проходы разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Кембы Уокера и защитника «Сакраменто Кингз» Фрэнка Мейсона, блок-шот защитника «Кливленд Кавальерс» Дуэйна Уэйда, данки форварда «Орландо Мэджик» Аарона Гордона, лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, передача форварда «Денвер Наггетс» Пола Миллсэпа и победный трёхочковый защитника «Индианы Пэйсерс» Виктора Оладипо.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.