Ильницкий: в «Локомотиве» я быстрее вырасту как игрок

Форвард Станислав Ильницкий рассказал, почему решил перейти из «Химок» в «Локомотив-Кубань».



«Сразу скажу: я считаю себя воспитанником этой команды. В «Химках» я прошёл все этапы становления в качестве профессионального игрока. Поэтому я очень благодарен клубу за всё, что он мне дал. Но пришло время сменить команду. Это моё личное решение. Я посчитал, что в клубе «Локомотив-Кубань» я смогу быстрее расти как игрок. Кроме того, я понимал, что под выступления в Евролиге «Химки» наберут много опытных игроков и моё игровое время заметно снизится. Мне же хочется играть», – приводят слова Ильницкого «Известия».

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