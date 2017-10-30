Команда Джеймса провела худший старт сезона с момента его дебютного года

«Кливленд Кавальерс», проиграв «Нью-Йорк Никс» со счётом 95:114, довёл свою серию поражений до трёх матчей. Таким образом, в стартовых семи играх сезона-2017/18 «Кливленд» одержал лишь три победы.



Как пишет The Score, это худший старт регулярного чемпионата для команды Леброна Джеймса с момента его дебютного года, когда «Кавальерс» проиграли пять стартовых игр сезона.



Напомним, что в нынешней «регулярке» «Кливленд» проиграл «Орландо Мэджик», «Бруклин Нетс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Нью-Йорку». За последнюю неделю «Кавальерс» сумели победить только «Чикаго Буллз».

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