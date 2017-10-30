Лонзо Болл: если честно, у «Юты» просто великолепная команда

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл после поражения от «Юты Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА похвалил команду соперников.



«Если честно, у «Юты» просто великолепная команда. Руди Гобер очень хорош на щитах, у него крайне тяжело вырвать подбор. К тому же ему помогает Деррик Фэйворс. Они постоянно находятся рядом с кольцом, постоянно что-то подбирают. Поэтому я в прошлой игре взял меньше подборов, чем обычно», – цитирует Болла ESPN.



Встреча завершилась поражением «Лейкерс» со счётом 81:96.

Лонзо Болл: две мои глупые ошибки помешали «Лейкерс» отыграться в матче с «Ютой»