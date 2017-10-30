Деррик Роуз должен вернуться на паркет в матче с «Нью-Йорком»

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Деррик Роуз должен вернуться на паркет в матче регулярного сезона с «Нью-Йорк Никс», сообщает ESPN. Встреча этих команд состоится в ночь с 30 на 31 октября мск.



Предыдущий матч, в котором «Кливленд» встретился с «Нью-Орлеан Пеликанс» (101:123), игрок был вынужден пропустить, поскольку испытывал дискомфортные ощущения в лодыжке.



В нынешнем регулярном чемпионате Роуз принял участие в 2 поединках, набирая в них по 13 очков и совершая по 3 подбора и 1,5 передачи в среднем.