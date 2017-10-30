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Олдридж — о гейм-виннере Оладипо: баскетбольные боги благословили его

30 октября 2017, понедельник. 21:12 Баскетбол

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж ответил на вопрос о победном броске Виктора Оладипо на исходе матча регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс». Встреча состоялась на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и завершилась со счётом 97:94 в пользу хозяев.

«Тот ещё чёртов бросок. Баскетбольные боги благословили его», — приводит слова игрока San Antonio Express-News.

Оладипо набрал 23 очка, а «Сан-Антонио Спёрс» потерпел второе поражение кряду после четырёх побед на старте сезона.

Видео доступно на канале лиги в YouTube.

Источник: San Antonio Express-News Сообщить об ошибке
Теги
Индиана Пэйсерс Сан-Антонио Спёрс Виктор Оладипо Ламаркус Олдридж
Новости. Баскетбол
30 октября 2017, понедельник
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