Олдридж — о гейм-виннере Оладипо: баскетбольные боги благословили его

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж ответил на вопрос о победном броске Виктора Оладипо на исходе матча регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс». Встреча состоялась на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и завершилась со счётом 97:94 в пользу хозяев.

«Тот ещё чёртов бросок. Баскетбольные боги благословили его», — приводит слова игрока San Antonio Express-News.

Оладипо набрал 23 очка, а «Сан-Антонио Спёрс» потерпел второе поражение кряду после четырёх побед на старте сезона.

Видео доступно на канале лиги в YouTube.