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Итудис: игроки ЦСКА показали серьёзный баскетбол

30 октября 2017, понедельник. 22:27 Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал итоги домашнего матча с рижским ВЭФом в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. «Армейцы» выиграли все четыре четверти и закономерно отпраздновали победу с разницей «+25» — 94:69 (24:23, 26:17, 24:13, 20:16).

«Поздравляю команду, парни показали сегодня серьёзный баскетбол. Надеюсь, что травмы Миши Кулагина и Лео Вестерманна окажутся несерьёзными. Спасибо болельщикам, которые пришли сегодня поддержать нас», — приводит слова Итудиса пресс-служба лиги.

Источник: Единая лига ВТБ Сообщить об ошибке
Теги
БК ВЭФ ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Новости. Баскетбол
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