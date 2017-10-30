Итудис: игроки ЦСКА показали серьёзный баскетбол

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал итоги домашнего матча с рижским ВЭФом в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. «Армейцы» выиграли все четыре четверти и закономерно отпраздновали победу с разницей «+25» — 94:69 (24:23, 26:17, 24:13, 20:16).



«Поздравляю команду, парни показали сегодня серьёзный баскетбол. Надеюсь, что травмы Миши Кулагина и Лео Вестерманна окажутся несерьёзными. Спасибо болельщикам, которые пришли сегодня поддержать нас», — приводит слова Итудиса пресс-служба лиги.