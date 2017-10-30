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Флеваракис: то, как сейчас играет «Астана», – это чудо

30 октября 2017, понедельник. 22:44 Баскетбол

Главный тренер «Астаны» Константинос Флеваракис поделился впечатлениями от матча с «Химками» (71:72) в Единой лиге ВТБ.

«Думаю, в этом матче все увидели, какая у нас команда и какими качествами обладают игроки «Астаны». Мы контролировали ход встречи все 40 минут, причём нам противостоял соперник, который в Лиге ВТБ в среднем набирает 98 очков. Мне очень нравятся «Химки», но, к сожалению, в концовке мы упустили шанс, так как не забили штрафные. Что случилось на штрафных? Это игра, вот и всё объяснение. Мы делали именно то, что хотели.

В то же время нужно понимать, что подготовку к сезону мы начали намного позже других команд, так как ездили на турнир в Китай, а потом играли без пяти важных баскетболистов. А первый матч в лиге сразу же выпал на ЦСКА. Тот, кто разбирается в баскетболе, понимает: то, как сейчас играет «Астана», – чудо, потому что всего этого мы добились в кратчайшие сроки. Нам нужны победы, мы стараемся, ждём следующих матчей.

Хочу особо подчеркнуть, что сегодня мои игроки бились в большом матче, не думая, что у них нет шансов. Всё же нам противостоял такой гранд, как «Химки», одержавший три уверенные победы на старте Евролиги. Это говорит о силе этой команды", — приводит слова Флеваракиса пресс-служба лиги.

Источник: Единая лига ВТБ Сообщить об ошибке
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БК Астана БК Химки
Новости. Баскетбол
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