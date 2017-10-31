«Бостон» одержал 5-я победу кряду, обыграв «Сан-Антонио», Ирвинг набрал 24 очка

«Бостон Селтикс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 108:94 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в состава победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 24 очка. Джейлен Браун записал себе в актив 18 очков, Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов. У «Сан-Антонио» 18 очков набрал Брэндон Пол, ещё 14 — Руди Гэй.

Отметим, что эта победа стала для «Бостона» пятой кряду.