«Голден Стэйт» разгромил «Клипперс» — "+28", набрав 141 очко, у Карри — 31 очко

«Голден Стэйт Уорриорз» разгромил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 141:113 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Стивен Карри, набравший 31 очко. В активе Кевина Дюранта 19 очков, у Дрэймонда Грина — 16. У «Клипперс» 19 очков набрал Данило Галлинари, ещё 16 — Блэйк Гриффин.

Эта победа стала для команды из Окленда пятой в последних шести матчах. «Клипперс» потерпели третье поражение кряду.