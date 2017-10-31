Кокошков: рассмотрел бы шанс поработать в российском топ-клубе

Ассистент главного тренера «Юта Джаз» и бывший наставник сборной Словении Игор Кокошков не исключает возможности возглавить один из российских клубов в будущем.



«Я очень уважаю российский баскетбол, у вас одна из лучших лиг в мире, помимо НБА. За последние 10 лет российские команды выросли профессионально во многих аспектах. Одни из лучших команд Европы – российские. Я всегда открыт для новых возможностей и задач. Как тренер я бы, конечно, рассмотрел шанс поработать с российским топ-клубом, но пока все мои мысли связаны с «Ютой», – цитируют Кокошкова «Известия».