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Док Риверс: игру «Голден Стэйт» в обороне недооценивают, но она великолепна

31 октября 2017, вторник. 09:38 Баскетбол

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс после поражения от «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата не согласился с общепринятым мнением о сильных сторонах соперника.

«Мне кажется, игру «Голден Стэйт» в обороне недооценивают. Но она великолепна. Когда говорят об «Уорриорз», то обсуждают только их действия в нападении. Однако по-моему действительно выделяет их из общего ряда именно защита», – цитирует Риверса ESPN.

Встреча завершилась поражением «Клипперс» со счётом 113:141.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Клипперс Док Риверс
Новости. Баскетбол
31 октября 2017, вторник
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