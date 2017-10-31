Док Риверс: игру «Голден Стэйт» в обороне недооценивают, но она великолепна

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс после поражения от «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата не согласился с общепринятым мнением о сильных сторонах соперника.



«Мне кажется, игру «Голден Стэйт» в обороне недооценивают. Но она великолепна. Когда говорят об «Уорриорз», то обсуждают только их действия в нападении. Однако по-моему действительно выделяет их из общего ряда именно защита», – цитирует Риверса ESPN.



Встреча завершилась поражением «Клипперс» со счётом 113:141.