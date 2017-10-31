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Попович: НБА будет нам указывать, кто из игроков является звездой, а кто — нет?

31 октября 2017, вторник. 12:25 Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович указал на недостаток в формулировке решения НБА относительно штрафов организаций за пропуск здоровыми игроками матчей, которые транслируются по национальному телевидению.

«Что касается поединков, которые показывают по национальному телевидению, то меня интересует, насколько длинный список тех игроков, за отсутствие которых будут штрафовать? Я забыл, как их там назвали: важные игроки, или звёздные, или ключевые, или что-то в этом роде. Не помню точного определения, но как узнать, кто входит в число таких баскетболистов? НБА нам укажет, кто является звездой, а кто нет? Наверное, мы узнаем ответ, только если оставим их в запасе и будем оштрафованы», – цитирует Поповича ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Грег Попович
Новости. Баскетбол
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