Л. Джеймс хочет запатентовать фразу «Ничто не даётся просто. Всё зарабатывается»

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс подал заявку в патентное бюро США, в которой просит установить свои авторские права на фразу «Ничто не даётся просто так. Всё зарабатывается», сообщает ESPN. Это выражение Джеймс использовал в своём открытом письме по поводу возвращения в «Кливленд» в 2014 году, написанном в соавторстве с журналистом Ли Дженкинсом.

Если заявку игрока удовлетворят, только он сможет использовать фразу в качестве надписи на одежде, головных уборах, а также в образовательных услугах.