Сокрушительные данки Уиггинса, Таунса и Гобера – в топ-10 дня в НБА

Официальный сайт НБА представил ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли сокрушительные данки атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Эндрю Уиггинса, его партнёра по команде центрового Карла-Энтони Таунса, центрового «Юты Джаз» Руди Гобера и мощного форварда «Нью-Йорк Никс» Кристапса Порзингиса, а также виртуозный дриблинг и шикарная передача разыгрывающего «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинга.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе Youtube.