Понкрашов: в УНИКСе прекрасно понимают, насколько «Цедевита» серьёзный соперник

Защитник УНИКСа Антон Понкрашов поделился ожиданиями от предстоящего матча Еврокубка с хорватской «Цедевитой», который состоится 1 ноября в Загребе.



«Цедевита» — давний участник еврокубковских турниров. У них известный тренер, который работал в «Спартаке», я его хорошо знаю, и много опытных игроков. Традиционно сербско-балканская школа славится защитным баскетболом с командными взаимодействиями. Прекрасно понимаем, что это за команда, и опять же они играют дома. Всю серьёзность понимаем, готовимся к сопернику», — цитирует Понкрашова официальный сайт казанской команды.