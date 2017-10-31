Керр: переговоры о новом контракте с «Голден Стэйт» будут очень короткими

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» абсолютно уверено, что продлит контракт с главным тренером команды Стивом Керром в следующее межсезонье.



«Я не умею торговаться и ужасно веду переговоры. Но я не хочу никуда уходить из «Голден Стэйт» и тренировать кого-то ещё. Знаю, как ведут дела владелец организации Джо Лэйкоб и генеральный менеджер Боб Майерс. Поэтому уверен, что они сделают мне выгодное предложение. И если я решу, что здоровье позволяет мне продолжить работу, то переговоры о новом контракте будут очень короткими», – цитирует Керра The Athletic.