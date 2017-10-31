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Маццон: «Автодору» не удастся обыграть «Бенфику» только за счёт нападения

31 октября 2017, вторник. 20:07 Баскетбол

Завтра, 1 ноября, саратовский «Автодор» проведёт матч третьего тура группового турнира Кубка Европы ФИБА, в котором встретится на выезде с лиссабонской «Бенфикой». В преддверии противостояния главный тренер команды Андреа Маццон поделился ожиданиями от матча, отметив сильные стороны соперника.

«У нас была крайне тяжёлая поездка в Португалию. Четырёхчасовая разница во времени – это очень много. Однако это Европа, и мы обязаны подготовиться. К сожалению, у нас много физических проблем, потому что не сыграет Клименко, а Хаммер не тренировался с нами из-за травмы спины. И я не знаю, в каких кондициях команда подойдёт к матчу. Надеюсь, все игроки, такие как Забелин, Шелекето и конечно же Кларк, приложат дополнительные усилия в этой игре, но играть с таким коротким составом, как у нас, очень тяжело. Кроме того, уже в воскресенье нам предстоит встреча с «Локомотивом-Кубань». Очень уважаю ребят за то, что они делают.

«Бенфика» – команда, которая выполняет очень много дальних бросков. Соперники атакуют из-за дуги с показателем почти 50% в Кубке Европы ФИБА и демонстрируют примерно такой же процент попаданий с периметра в чемпионате Португалии. «Бенфика» крайне опасна и имеет в составе отличных снайперов. Нам не удастся обыграть их только за счёт нападения. Если со своей короткой ротацией будем думать, что для победы просто нужно забить больше, чем хозяева, то столкнемся действительно с большой проблемой. Мы также обязаны сосредоточиться на защите и останавливать их», — приводит слова Маццона официальный сайт «Автодора».

После двух туров Кубка Европы ФИБА у «Автодора» одна победа и одна ничья.

Источник: Официальный сайт БК "Автодор" Сообщить об ошибке
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Андреа Маццон БК Автодор
Новости. Баскетбол
31 октября 2017, вторник
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