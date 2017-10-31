Обрадович: «Бильбао» играет с большим количеством вариантов в атаке

Завтра, 1 ноября, «Локомотив-Кубань» проведёт домашний матч четвёртого тура группового турнира Еврокубка с «Бильбао». В преддверии поединка наставник команды Саша Обрадович поделился ожиданиями от него.

«Очень опытная команда, играющая с большим количеством вариантов в атаке. Мы ожидаем непростой матч. «Бильбао» выиграл матч в чемпионате после двух подряд поражений в Еврокубке. Для того, чтобы остаться на дистанции, им необходимо нас побеждать.

Мы относимся к ним с большим уважением. Особого внимания заслуживает легенда европейского баскетбола Алекс Мумбру и Аксель Эрвель. У них также есть очень сильный тренерский штаб и перспективный Деян Тодорович", — приводит слова Обрадовича официальный сайт клуба.

После трёх туров группового турнира Еврокубка «Локомотив-Кубань» лидирует в группе с тремя победами, «Бильбао» идёт на пятом месте, имея в пассиве два поражения лишь при одной победе.