Евролига представила 10 лучших данков октября

Официальный канал Евролиги в YouTube опубликовал десять лучших данков октября. На десятом месте — данк в исполнении форварда «Химок» Энтони Гилла, забившего после передачи Алексея Шведа.

Третье место у форварда «Панатинаикоса» Джеймса Гиста, воспользовавшегося ассистом Ника Калатеса. На втором месте аллей-уп в исполнении игроков «Милана» Калеба Тарщевски и Джордана Теодора. Лучший же данк октября — в активе форварда «Олимпиакоса» Георгиоса Принтезиса.

Лучшие данки октября можно посмотреть на официальном канале Евролиги в YouTube.