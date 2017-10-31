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Евролига представила 10 лучших данков октября

31 октября 2017, вторник. 21:38 Баскетбол

Официальный канал Евролиги в YouTube опубликовал десять лучших данков октября. На десятом месте — данк в исполнении форварда «Химок» Энтони Гилла, забившего после передачи Алексея Шведа.

Третье место у форварда «Панатинаикоса» Джеймса Гиста, воспользовавшегося ассистом Ника Калатеса. На втором месте аллей-уп в исполнении игроков «Милана» Калеба Тарщевски и Джордана Теодора. Лучший же данк октября — в активе форварда «Олимпиакоса» Георгиоса Принтезиса.

Лучшие данки октября можно посмотреть на официальном канале Евролиги в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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